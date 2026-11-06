Мать самокатчика на Урале судили за его наезд и травмирование пенсионерки

У семьи был электросамокат мощностью двигателя 750 Вт, способный развивать скорость до 45 км/ч. Суд установил, что с июня по сентябрь жительница разрешала ему ездить на самокате, зная, что у него нет права на его использование, нужных навыков и знаний. Мальчик ездил по автомобильным дорогам общего пользования, что создавало угрозу для его жизни и жизни иных участников дорожного движения. Днем 1 сентября на проезжей части он наехал на 78-летнюю пенсионерку, не оказал ей помощь и покинул место ДТП. Пострадавшая получила легкий вред здоровью — травмы головы и конечностей. Ей помогла подняться прохожая, которая проводила ее до больницы.