Мать самокатчика на Урале судили за его наезд и травмирование пенсионерки
Суд оштрафовал на 77,7 тыс. руб. мать 11-летнего самокатчика, который в поселке Пионерский сбил пенсионерку, которая в результате этого получила травмы, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Ее судили за склонение несовершеннолетнего к совершению противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни, по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — уголовное дело по этой статье стало первым в регионе в 2026 году.
У семьи был электросамокат мощностью двигателя 750 Вт, способный развивать скорость до 45 км/ч. Суд установил, что с июня по сентябрь жительница разрешала ему ездить на самокате, зная, что у него нет права на его использование, нужных навыков и знаний. Мальчик ездил по автомобильным дорогам общего пользования, что создавало угрозу для его жизни и жизни иных участников дорожного движения. Днем 1 сентября на проезжей части он наехал на 78-летнюю пенсионерку, не оказал ей помощь и покинул место ДТП. Пострадавшая получила легкий вред здоровью — травмы головы и конечностей. Ей помогла подняться прохожая, которая проводила ее до больницы.
Для управления электросамокатом в России права не нужны, если его мощность составляет не более 250 Вт (0,25 кВт), а скорость — до 25 км/ч.
Подсудимая вину признала в полном объеме. Самокат конфискован в собственность государства.