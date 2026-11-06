КСП Кубани предупредила о рисках для программы ЖКХ из-за недофинансирования
Недофинансирование отдельных мероприятий региональной госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие годы может привести к невыполнению ее показателей. Об этом Контрольно-счетная палата Краснодарского края (КСП КК) предупредила профильное министерство.
КСП КК провела экспертный анализ планов по финансированию государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2027–2029 годах», реализацию которой будет координировать министерство топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
«Бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы обоснованы, вместе с тем предлагаемые к принятию бюджетные ассигнования на 2027–2029 годы по отдельным мероприятиям составляют от 12,0 % до 89,8 % от потребности, что создает риск невыполнения показателей цели Госпрограммы», – говорится в сообщении палаты.
Кроме того, там уточняется, что государственные аудиторы установили нарушения правил предоставления и распределения субсидий из бюджета края местным бюджетам. Свои рекомендации они направили в минТЭК и ЖКХ, а также проинформировали о них краевой парламент.
В четверг стало известно, что губернатор Краснодарского края подписал проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов и внес на рассмотрение в Законодательное собрание края. По данным администрации региона, документ предусматривает направление в следующем году в социальную сферу порядка 390,9 млрд руб. (это 70% расходов бюджета). Законопроект предстоит обсудить на публичных и парламентских слушаниях. Уточняется, что при рассмотрении документа в Законодательном собрании его параметры могут быть уточнены, в том числе с учетом федеральных трансфертов.