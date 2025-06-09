Владельцев структуры воронежского «Рудгормаша» хотят привлечь к субсидиарной ответственности

Временный управляющий банкротящегося ООО «РГМ-Запчасть» (входит в машиностроительный холдинг «Рудгормаш» Анатолия Чекменева) Сергей Домнин из союза арбитражных управляющих «Созидание» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Это следует из данных «Федресурса».

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Речь идет об Анатолии, Ирине, Елене, Кирилле, Максиме Чекменевых, а также Светлане Пениной, Марии Герасимовой, ООО УК «Рудгормаш», АО «Объединенная промышленная компания» и ООО «ГМК-РГМ». Данные о размере требований не приводятся.

С иском о банкротстве ООО «РГМ-Запчасть» в феврале 2024 года обратилось московское ООО «Алерус». В январе 2025-го арбитражный суд Воронежской области ввел наблюдение в отношении должника. В реестр требований кредиторов были включены 74,5 млн руб. долга перед «Алерус». В марте компания сообщила о еще 10,8 млн руб. задолженности, заявление пока не рассмотрено.

По данным Rusprofile.ru, ООО «РГМ-Запчасть» было зарегистрировано в Воронеже в 2013 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Уставный капитал — 4,7 млн руб. Директором и единственным владельцем является Светлана Пенина. В 2024 году выручка «РГМ-Запчасть» составила 216 млн руб., чистый убыток — 43 млн руб.

В конце ноября 2024 года арбитражный суд региона ввел процедуру конкурсного производства в отношении управляющей компании «Рудгормаш» (является головной структурой холдинга). На тот момент в реестр требований было включено 2,1 млрд руб. задолженности перед 14 кредиторами.

Подробнее о банкротстве структур «Рудгормаша» — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов