В Башкирии ограничили движение на дорогах из-за непогоды
Ограничения действуют до улучшения погодных условий
Из-за непогоды в Башкирии ограничили движение на восьми участках дорог, сообщает госкомитет республики по ЧС.
Для грузовиков и пассажирского транспорта закрыли проезд по дорогам регионального значения: Бирск – Тастуба – Сатка с 0 по 174 км в Бирском, Мишкинском, Караидельском и Дуванском районах, Уфа – Бирск – Янаул с 64 по 214 км в Благовещенском, Бирском, Мишкинском, Бураевском, Калтасинском и Янаульском районах, Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы с 0 по 133 км в Белебеевском, Туймазинском, Шаранском и Бакалинском районах, Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 204 км в Архангельском и Белорецком районах, а также Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск с 229 по 250 в Белорецком и Абзелиловском районах.
Кроме того, перекрыта дорога межмуниципального значения Аксеново – Аксаково – Белебей с 0 по 39 км в Альшеевском и Белебеевском районах.
Движение ограничено ориентировочно до 14:00.
Также на участках дорог федерального значения введены ограничения движения для автобусов и маршрутных такси и грузовиков. Это трасса Р-240 «Уфа - Оренбург», подъезд к М-12 «Восток» с 0 по 101 км в Уфе и Дюртюлях и Старое направление (село Кушнаренково) с 1170 по 1230 км.
Ограничения действуют до улучшения погодных условий, отмечается в сообщении.