В Башкирии ограничили движение на дорогах из-за непогоды

Для грузовиков и пассажирского транспорта закрыли проезд по дорогам регионального значения: Бирск – Тастуба – Сатка с 0 по 174 км в Бирском, Мишкинском, Караидельском и Дуванском районах, Уфа – Бирск – Янаул с 64 по 214 км в Благовещенском, Бирском, Мишкинском, Бураевском, Калтасинском и Янаульском районах, Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы с 0 по 133 км в Белебеевском, Туймазинском, Шаранском и Бакалинском районах, Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 204 км в Архангельском и Белорецком районах, а также Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск с 229 по 250 в Белорецком и Абзелиловском районах.