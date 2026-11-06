Суд обязал оборудовать станцию приема жидких отходов в Ярославском округе

В ходе проверки Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в округе отсутствуют сливные станции для приема и очистки жидких бытовых отходов от населения. Такие отходы образуются преимущественно в частных домовладениях, не подключенных к централизованной канализации.