Суд обязал оборудовать станцию приема жидких отходов в Ярославском округе
Суд обязал министерство строительства и ЖКХ Ярославской области организовать водоотведение в Ярославском муниципальном округе путем оборудования станции приема жидких бытовых отходов. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В ходе проверки Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в округе отсутствуют сливные станции для приема и очистки жидких бытовых отходов от населения. Такие отходы образуются преимущественно в частных домовладениях, не подключенных к централизованной канализации.
Природоохранный прокурор обратился в суд для защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду. Кировский районный суд удовлетворил его требования. Исполнение решения контролирует прокуратура.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в октябре 2025 года региональные власти заявили о планах создания сливных станций для приема жидких бытовых отходов. По словам замминистра строительства и ЖКХ Вячеслава Коробейникова, тогда проводилась оценка затрат на строительство объектов и необходимого количества ассенизаторской техники. Создание системы организованного вывоза отходов должно было сократить число случаев их незаконного сброса.