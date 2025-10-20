В Ярославле Яндекс Go могут подключить к ассенизации

В Ярославской области планируют создать мобильное приложение или подключить Яндекс Go для вызова ассенизаторских машин в индивидуальные жилые дома. Об этом на заседании комитета по ЖКК и энергетике Ярославской областной думы рассказал замминистра строительства и ЖКХ Вячеслав Коробейников.

По словам замминистра, в регионе идет активное индивидуальное жилищное строительство. Владельцы индивидуальных домов обычно оборудуют канализационные септики, из которых необходимо вывозить жидкие бытовые отходы (ЖБО).

«С целью упорядочения и диспетчеризации этого процесса с компанией Яндекс мы проводим работу — создать приложение, аналогично Яндекс Go. Это будет либо отдельное стороннее приложение, либо интегрированное приложение Яндекс Go. Для потребителя это будет достаточно просто: он берет телефон, вызывает машину в удобное время, выбирает объем, машина приезжает, откачивает и везет на сливную станцию»,— рассказал господин Коробейников.

Власти хотят создать специальные сливные станции, куда ассенизаторские машины будут вывозить жидкие бытовые отходы. Сейчас ведется оценка затрат на строительство таких объектов, а также минимального количества техники для обслуживания того или иного района.

«Для чего мы работу по цивилизованному вывозу ЖБО проводим? Чтобы убрать из серой массы, из теневой массы частных перевозчиков, которые производят откачку септика, а потом на рельеф или куда-то еще сливают. Это тоже проблема большая, мы о ней знаем»,— сказал Вячеслав Коробейников.

Проект по созданию системы вывоза ЖБО в регионе власти планируют подготовить до конца ноября, после чего он будет представлен губернатору и депутатам областной думы.