В Ульяновске скончался экс-директор «УльГЭС» Виктор Шингаров

В Ульяновске на 85-м году жизни скончался заслуженный энергетик России, кандидат технических наук и почетный работник ЖКХ РФ Виктор Шингаров. С 1990 по 2003 год он возглавлял предприятие «Ульяновские городские электрические сети» («УльГЭС»).