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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске скончался экс-директор «УльГЭС» Виктор Шингаров

В Ульяновске на 85-м году жизни скончался заслуженный энергетик России, кандидат технических наук и почетный работник ЖКХ РФ Виктор Шингаров. С 1990 по 2003 год он возглавлял предприятие «Ульяновские городские электрические сети» («УльГЭС»).
Долгие годы он занимал должность профессора кафедры электроснабжения Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), являясь автором 24 печатных научно-технических работ. Виктор Шингаров использовал на практике свои изобретения.
Андрей Сазонов