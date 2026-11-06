В Ульяновске скончался экс-директор «УльГЭС» Виктор Шингаров
В Ульяновске на 85-м году жизни скончался заслуженный энергетик России, кандидат технических наук и почетный работник ЖКХ РФ Виктор Шингаров. С 1990 по 2003 год он возглавлял предприятие «Ульяновские городские электрические сети» («УльГЭС»).
Долгие годы он занимал должность профессора кафедры электроснабжения Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), являясь автором 24 печатных научно-технических работ. Виктор Шингаров использовал на практике свои изобретения.