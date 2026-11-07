Суд отменил обеспечительные меры в рамках спора мэрии с владельцем «Бизнес галерей»

Согласно материалам дела, с требованиям демонтировать торговый объект администрация Кировского района Перми обратилась к Сергею Панфилову в феврале 2025 года. В июле суд применил в отношении спорного сооружения обеспечительные меры в виде запрета осуществлять его эксплуатацию до устранения недостатков, выявленных во время судебных экспертиз. В своем ходатайстве об отмене обеспечительных мер господин Панфилов указал, что обстоятельства, обосновавшие запрет эксплуатации объекта, отпали. В частности, ответчиком были устранены нарушения требований пожарной безопасности. Следующее заседание по делу назначено на 15 декабря.