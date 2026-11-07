Суд отменил обеспечительные меры в рамках спора мэрии с владельцем «Бизнес галерей»
Арбитражный суд Пермского края отменил обеспечительные меры в виде запрета осуществлять эксплуатацию здания площадью 160,5 кв. м по ул. Маршала Рыбалко, к. 2. Как следует из данных картотеки суда, с таким ходатайством обратился ответчик, бизнесмен и владелец ТЦ «Бизнес галереи» Сергей Панфилов. В рамках настоящего спора администрация Перми требует снести торговый павильон возле торгового центра «Апельсин» в Закамске.
Согласно материалам дела, с требованиям демонтировать торговый объект администрация Кировского района Перми обратилась к Сергею Панфилову в феврале 2025 года. В июле суд применил в отношении спорного сооружения обеспечительные меры в виде запрета осуществлять его эксплуатацию до устранения недостатков, выявленных во время судебных экспертиз. В своем ходатайстве об отмене обеспечительных мер господин Панфилов указал, что обстоятельства, обосновавшие запрет эксплуатации объекта, отпали. В частности, ответчиком были устранены нарушения требований пожарной безопасности. Следующее заседание по делу назначено на 15 декабря.
Стоит отметить, что сейчас в арбитражном суде рассматривается еще один иск администрации Кировского района к Сергею Панфилову. В его рамках районные власти требуют демонтировать другой торговый павильон рядом с ТЦ «Апельсин». В нем расположены кофейня Monkey Grinder и пекарня «Хлебница». Следующее заседание по этому делу назначено на 9 ноября.
По данным сервиса Rusprofile, предприниматель Сергей Панфилов является учредителем компаний ООО «Ленина, 76» (управляет ТЦ «Бизнес галереи»), ООО ТД «Орион» (аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств), ООО «Гранд Урал» (аренда и управление нежилой недвижимостью), ООО «Чистый город — БК» (сбор неопасных отходов) и ООО «Остров» (аренда и управление нежилой недвижимостью), а также ООО «ТЦ “Кировский”» и ООО «ТЦ Закамский».