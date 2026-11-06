Госдума передумала штрафовать и лишать водительских прав за опасное вождение

Под опасным вождением понимается серия действий, из-за которых могут погибнуть или пострадать люди, автомобили и сооружения. Среди них — внезапные торможения перед другими машинами, резкие ускорения, опасные перестроения при интенсивном движении (так называемые игры в шашечки) и т. д. Соответствующий термин ввели в ПДД в 2016 году, но санкций в КоАП не прописали. Предпринималось несколько попыток это сделать, последняя — в 2024 году, когда ЛДПР предложила штраф 3–5 тыс. руб. при первом случае опасного вождения и лишение прав на срок до трех месяцев при повторности. Поправки поддержало правительство РФ, в октябре 2024 года их приняли в первом чтении и с тех пор документ дорабатывали.