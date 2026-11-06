Госдума передумала штрафовать и лишать водительских прав за опасное вождение
Профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить в связи с «утратой актуальности» законопроект, которые вводил наказание за опасное вождение. Заключение опубликовано в думской базе. На 12 ноября запланировано рассмотрение законопроекта на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Под опасным вождением понимается серия действий, из-за которых могут погибнуть или пострадать люди, автомобили и сооружения. Среди них — внезапные торможения перед другими машинами, резкие ускорения, опасные перестроения при интенсивном движении (так называемые игры в шашечки) и т. д. Соответствующий термин ввели в ПДД в 2016 году, но санкций в КоАП не прописали. Предпринималось несколько попыток это сделать, последняя — в 2024 году, когда ЛДПР предложила штраф 3–5 тыс. руб. при первом случае опасного вождения и лишение прав на срок до трех месяцев при повторности. Поправки поддержало правительство РФ, в октябре 2024 года их приняли в первом чтении и с тех пор документ дорабатывали.
Еще два года назад депутаты указывали на то, что термин содержит «правовую неопределенность», а это может привести к неоднозначной правоприменительной практике, пишет комитет в опубликованном заключении. Депутаты направляли в правительство запрос о необходимости доработать правила, но этого не сделали. Сейчас МВД этим вопросом не занимается, сказано в заключении. «Нам так и не удалось сформировать консолидированную позицию с МВД,— пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией.— Прежде чем выдвигать какое-то предложение по поводу ответственности за опасное вождение, нужно, чтобы в ПДД были четкие критерии».