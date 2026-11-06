Гендиректор ivideon Заур Абуталимов о возможностях контроля над курьерами
Ужесточение правил дорожного движения нередко сталкивается со сложностью контроля. Остро проблема может встать, если речь пойдет об организации надзора на дополнительных участках города, например, на тротуарах. О том, как можно контролировать курьеров и средства индивидуальной мобильности (СИМ) с помощью технологических решений, в интервью “Ъ” рассказал гендиректор сервиса облачного видеонаблюдения ivideon Заур Абуталимов.
— Сложно ли контролировать соблюдение правил СИМ?
— Проблема — связать зафиксированное событие с конкретным человеком и доказать, что в этой ситуации он действительно что-то нарушил. Камера может увидеть самокат на тротуаре. Но важно установить, где именно он движется, какие ограничения действуют, к какой категории относится транспорт, кто им управляет. Электровелосипед, СИМ и мопед могут быть внешне похожи, а требования к ним различаются. В случае с курьерами дополнительный вопрос: выполняет ли человек доставку в момент фиксации? Если правило зависит от назначения поездки, нужны сведения от платформы: идентификатор курьера, открытая смена, привязка транспорта. Распознавание объекта, выявление нарушения и установление ответственного — три разные задачи.
— Есть ли технологии, позволяющие выявлять нарушения и штрафовать?
— Отдельные сценарии уже применяются, например, штрафуются поездки вдвоем, пересечение пешеходного перехода без спешивания, движение навстречу потоку по велополосе. Но речь идет не о полностью автоматическом государственном штрафе каждому человеку, попавшему в кадр. Видеоаналитика может подготовить материалы, но сама по себе не создает правового основания для наказания.