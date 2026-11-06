Иван Юфин о причинах нарушения ПДД курьером-самокатчиком

Разница между поездкой с соблюдением ПДД и попыткой срезать маршрут действительно может быть существенной. Например, если ехать на самокате по проезжей части, следовать сигналам светофора и пропускать пешеходов, то доставка может занять примерно на десять минут больше. Для одного заказа это может показаться незначительной задержкой, но при большой загрузке время становится важным фактором.