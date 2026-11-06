Иван Юфин о причинах нарушения ПДД курьером-самокатчиком
Нарушения курьерами правил дорожного движения (ПДД) нередко связаны не только с поведением конкретного человека, но и с тем, как устроена доставка. Одна из главных причин — временные ограничения при выполнении заказов, несоблюдение которых может повлечь за собой штрафы. У курьера появляется дополнительная потребность сокращать время поездки, в том числе за счет выбора менее безопасного маршрута.
Разница между поездкой с соблюдением ПДД и попыткой срезать маршрут действительно может быть существенной. Например, если ехать на самокате по проезжей части, следовать сигналам светофора и пропускать пешеходов, то доставка может занять примерно на десять минут больше. Для одного заказа это может показаться незначительной задержкой, но при большой загрузке время становится важным фактором.
При этом движение по проезжей части также связано с рисками. Курьеру приходится постоянно оценивать дорожную обстановку, следить за автомобилями и маневрами других участников движения. В результате некоторые выбирают тротуар, рассматривая его как более безопасный и быстрый вариант.