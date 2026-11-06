Как предлагаемое ужесточение ПДД повлияет на рынок доставки

Масштаб последствий для курьерских служб будет зависеть от городской инфраструктуры каждого населенного пункта. Там, где развита сеть велосипедных маршрутов, влияние может оказаться минимальным. В то время как в районах, где альтернативы тротуару фактически нет, оно будет существенно выше, предупреждает сооснователь OneSync Сергей Алумов. По его мнению, это снизит число заказов, которые он сможет выполнить за смену, и увеличит себестоимость одной доставки.