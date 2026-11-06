Как предлагаемое ужесточение ПДД повлияет на рынок доставки
Рынок курьерской доставки, последнее время испытывающий серьезное давление из-за ужесточения миграционной политики и снижения потребительской активности, готовится к новым потрясениям. В Минтрансе обсуждаются поправки к правилам дорожного движения: после их вступления в силу курьерам запретят ездить на электровелосипедах по тротуарам. Это приведет к перестроению маршрутов, переходу к доставке на автомобилях, что, в свою очередь, повлечет за собой серьезные сложности в сегменте.
Обсуждаемый в Минтрансе проект масштабных изменений в правила дорожного движения (ПДД), который вводит запрет для курьеров выезжать на тротуары и обязывает владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М, вызвал бурную реакцию у бизнеса. По словам директора практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Романа Самойлова, предлагаемые изменения могут существенно повлиять на организацию курьерской доставки прежде всего в крупнейших городах, где значительная часть заказов выполняется с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Масштаб последствий для курьерских служб будет зависеть от городской инфраструктуры каждого населенного пункта. Там, где развита сеть велосипедных маршрутов, влияние может оказаться минимальным. В то время как в районах, где альтернативы тротуару фактически нет, оно будет существенно выше, предупреждает сооснователь OneSync Сергей Алумов. По его мнению, это снизит число заказов, которые он сможет выполнить за смену, и увеличит себестоимость одной доставки.