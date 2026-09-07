Лавина задавила массой

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии в результате схода снежно-ледовой массы с горы Мижирги погибли 11 альпинистов. Еще шесть человек получили травмы, судьба шестерых остается неизвестной. Как сообщил «Ъ-Кавказ» председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко, попавшая под обвал группа не совершала спортивное восхождение, а проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. По мнению эксперта, столь масштабный сход был практически невозможно предсказать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, сигналы о происшествии в районе горы Мижирги начали поступать вечером 6 сентября. Сошедшая лавина накрыла зарегистрированную группу из 33 человек. Первоначально спасательные службы сообщали о двух погибших. По уточненной информации, десять альпинистов смогли спуститься самостоятельно, шестеро получили травмы и были госпитализированы. К утру 7 сентября была подтверждена гибель 11 человек, поисково-спасательные работы в отношении еще шестерых продолжаются. В операции задействованы сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС по КБР.

По факту произошедшего следственные органы СКР возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), расследование находится на контроле прокуратуры республики.

Председатель комитета спортивного альпинизма ФАР Александр Яковенко пояснил «Ъ-Кавказ», что оказавшаяся в зоне бедствия группа имела специфический статус: участники не штурмовали вершину, а проходили плановые сборы по повышению спортивной подготовки на учебных формах горного рельефа. Речь идет о сотрудниках силовых ведомств.

«Это не классическое восхождение, а именно учебный процесс,— рассказал господин Яковенко.— Участники разбивают палаточный лагерь и выходят на несколько дней для отработки техники передвижения по ледовому рельефу и организации страховки. Позанимавшись, они должны были вернуться в стационарный лагерь».

Обвал накрыл непосредственно палаточную стоянку и места проведения занятий. Разницу между первоначально сообщавшимися 15 альпинистами, оказавшимися в зоне схода, и общей численностью сбора в 33 человека господин Яковенко связывает с организацией занятий: участники могли работать на разных участках. Старший тренер руководил всем сбором, а гражданскими специалистами также были ответственный за безопасность и инструкторы. При этом точный состав людей, находившихся на каждом участке, господин Яковенко пока не знает.

Причиной трагедии, по мнению собеседника издания, стало обрушение большого объема снега и льда, спровоцированное подтаиванием склона.

«Масштаб обвала таков, что подобных катаклизмов в этом районе не происходило десятилетиями. Такое событие может происходить раз в 50 лет или около того»,— подчеркнул господин Яковенко.

Он отметил, что обрушение произошло на значительном удалении и выше по склону от мест занятий. Упавшая с большой высоты на ледник масса вызвала ударную волну, после чего движение продолжилось дальше по снежно-ледовому покрову. По редкости такого природного события господин Яковенко сопоставил произошедшее со сходом ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии в 2002 году, когда погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. При этом он указал на различия в механике событий: в Кармадоне сошедший ледник вызвал селевой поток, тогда как в Безенги обрушившаяся со склона масса осталась на чаше ледника и не продолжила движение далеко вниз.

В ФАР исключают фактор некомпетентности участников или организаторов. Новичков в группе не было, а подготовкой занимались опытные специалисты. В проведении сборов участвовали и гражданские инструкторы ФАР — это стандартная практика взаимодействия с силовыми структурами. По словам господина Яковенко, при организации таких мероприятий учитывается лавинная обстановка и работа соответствующих служб Кабардино-Балкарии.

В результате схода лавины погиб один из гражданских специалистов — альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, член региональной Федерации альпинизма. Господин Изотов обладал значительным опытом восхождений. В составе спортивной команды, в которую входили также Александр Гуков, Виктор Коваль и Сергей Кондрашкин, он становился призером чемпионата Санкт-Петербурга за прохождение маршрута категории 5Б на Восточную Мижирги. В 2018 году господин Изотов руководил восхождением на Кундюм—Мижирги высотой 4500 м по маршруту категории 3Б.

Александр Яковенко выразил сомнение в обоснованности квалификации дела по статье о халатности. По его словам, все регламенты проведения подобных сборов были соблюдены, а информация о местах работы участников фиксировалась руководством лагеря. Отдельно уведомлять гражданское МЧС о каждом этапе передвижения, по словам эксперта, не требовалось.

«Альпинисты выполняли стандартную работу, а не рисковали на опасном спортивном маршруте. Все, что нужно, было сделано правильно в рамках проведения таких мероприятий»,— заявил господин Яковенко.

Собеседник издания добавил, что поисковая операция продолжается, а пропавшие без вести, по его мнению, могут находиться под сошедшей массой. «Я думаю, всех найдут»,— сказал господин Яковенко.

Роман Лаврухин