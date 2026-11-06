Жительницу Шадринска будут судить за гибель водителя мопеда
СУ СКР по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Шадринска. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, 20 августа 2026 года водитель легкового автомобиля при выезде со второстепенной дороги на перекресток улиц Володарского и Ефремова уступила дорогу мопеду под управлением 44-летнего мужчины. В результате ДТП второй участник аварии погиб на месте. Фигурантка полностью признала вину.