Перевозчики хотят увязать право на налоговый вычет транспортных расходов с ЭДО
Ассоциация «АвтоГрузЭкс» предложила Минфину скорректировать налоговое законодательство, привязав право заказчика перевозки на вычет из налога на прибыль транспортных расходов к соблюдению подрядчиком норм электронного документооборота (ЭДО). Соответствующее письмо главы ассоциации и совладельца ПЭК Вадима Филатова вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову от 26 октября есть у “Ъ”. Оно, сообщили “Ъ” в Минфине, поступило на рассмотрение.
«АвтоГрузЭкс» предлагает внести в ст. 270 НК РФ положение, по которому признание расходов увязывается с наличием обязательных реестровых сведений и электронных перевозочных документов (ЭПД). Ввести такую норму предлагают с 1 января 2028 года. Сейчас отсутствие в реестре не считается основанием для отказа в признании расходов; ФНС неоднократно заявляла, в том числе и “Ъ”, что оформление накладной в бумаге само по себе налоговых последствий не несет.
Одновременно «АвтоГрузЭкс» предлагает оградить добросовестных заказчиков, предусмотрев защиту, если они проверили официальные сведения через официальный электронный сервис и сохранили скриншот на соответствующую дату. Сбои на стороне ГИС ЭПД или оператора ЭДО, неподписанный документ другим участником перевозки не должны быть основанием для непризнания расходов. Также предлагается относить непризнание расходов только к той услуге, к которой относится нарушение, а не ко всему договору.