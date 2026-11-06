Перевозчики хотят увязать право на налоговый вычет транспортных расходов с ЭДО

«АвтоГрузЭкс» предлагает внести в ст. 270 НК РФ положение, по которому признание расходов увязывается с наличием обязательных реестровых сведений и электронных перевозочных документов (ЭПД). Ввести такую норму предлагают с 1 января 2028 года. Сейчас отсутствие в реестре не считается основанием для отказа в признании расходов; ФНС неоднократно заявляла, в том числе и “Ъ”, что оформление накладной в бумаге само по себе налоговых последствий не несет.