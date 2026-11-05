Инфляция в зоне евро выросла в октябре до 4%
Рост потребительских цен в еврозоне ускорился в октябре до 4% год к году с 3,8% в сентябре, следует из предварительной оценки Евростата. Усиление инфляции зафиксировано во всех основных категориях товаров и услуг. Сильнее всего продолжили дорожать энергоносители — на 20,8% год к году после 18,9% в сентябре. Рост цен на услуги ускорился с 3,2% до 3,3%, на продовольствие, алкоголь и табак — с 1,3% до 1,6%, на промышленные товары — с 1,1% до 1,2%.
При этом базовая инфляция (рост цен без учета энергоносителей и продовольствия) осталась в октябре на сентябрьском уровне — 2,5% год к году. Как поясняют аналитики ING, одна из причин сохранения показателя на прежнем уровне — слабый потребительский спрос в еврозоне, из-за которого компании не так активно перекладывают издержки в конечные цены на товары.
Динамика роста потребительских цен в страновом разрезе неоднородна. Так, в крупнейшей экономике Европы — Германии — темпы роста цен замедлились в октябре до 2,8% год к году с сентябрьских 3,3%. Немного ослабла инфляция и в Испании (плюс 4,9% год к году против 5% в сентябре). При этом во Франции рост цен усилился с сентябрьских 3,4% до 3,8%, а в Италии — с 4,2% до 5,6%.
Ускорение инфляции стало одним из факторов ослабления динамики экономики еврозоны. Рост ВВП макрорегиона, по данным Евростата, замедлился в июле—сентябре до 0,4% квартал к кварталу с 0,6% в апреле—июне. В годовом выражении рост составил 1,3%. Сохранять положительную динамику, как поясняют в ING, позволяет увеличение расходов на оборону и инфраструктуру (в этом году такие траты выросли на 8,6%). Помимо этого, растут производство высокотехнологичной продукции и ее поставки за рубеж (в первом полугодии экспорт оборудования для дата-центров вырос на 35,7%).