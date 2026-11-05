Инфляция в зоне евро выросла в октябре до 4%

Рост потребительских цен в еврозоне ускорился в октябре до 4% год к году с 3,8% в сентябре, следует из предварительной оценки Евростата. Усиление инфляции зафиксировано во всех основных категориях товаров и услуг. Сильнее всего продолжили дорожать энергоносители — на 20,8% год к году после 18,9% в сентябре. Рост цен на услуги ускорился с 3,2% до 3,3%, на продовольствие, алкоголь и табак — с 1,3% до 1,6%, на промышленные товары — с 1,1% до 1,2%.