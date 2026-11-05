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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Средняя Волга

Суд в Энгельсе рассмотрит дело о хищении 1,6 млн рублей у вдовы участника СВО

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о хищении 1,6 млн руб. у вдовы участника специальной военной операции (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.

ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, в июне 2026 года женщине позвонил организатор преступной группы и предложил «обезопасить» накопления. Она согласилась, и вскоре к ней приехал 20-летний курьер из Новочеркасска Ростовской области. Он забрал деньги и передал их руководителям группы.
В итоге курьера и его сообщников задержали. Расследование уже завершено. Остальных участников группы будут судить отдельно. Прокуроры также намерены добиться возврата потерпевшей денег.
Нина Шевченко