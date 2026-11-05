Суд в Энгельсе рассмотрит дело о хищении 1,6 млн рублей у вдовы участника СВО

По версии следствия, в июне 2026 года женщине позвонил организатор преступной группы и предложил «обезопасить» накопления. Она согласилась, и вскоре к ней приехал 20-летний курьер из Новочеркасска Ростовской области. Он забрал деньги и передал их руководителям группы.