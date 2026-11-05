Пензенский «Дизель» уступил «Ижстали» в овертайме со счетом 3:4
Матч «Дизеля» и «Ижстали» в Пензе завершился победой гостей со счетом 4:3. Счет открыли ижевцы, на 17-й минуте отличился Александр Гордин.
Во втором периоде «Ижсталь» увеличила преимущество. На 26-й минуте Семен Асташевский реализовал большинство, а на 35-й Егора Маклозяна огорчил Егор Маклозян. Пензенцы ответили шайбами Олега Погоришного и Максима Баина.
В третьем периоде Руслан Газизов на 50-й минуте сравнял счет — 3:3. Победителя в основное время выявить не удалось, игра перешла в овертайм, где на 64-й минуте Семен Асташевский оформил дубль и принес «Ижстали» победу.
Следующий матч «Дизель» проведет 8 ноября против «Тороса» из Нефтекамска.