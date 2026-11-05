Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
На главную

Правила распоряжения участками на территориях опережающего развития смягчаются

Правительство изменило правила распоряжения имуществом для управляющих компаний территорий опережающего развития (ТОР). Инвесторам, лишившимся статуса резидента из-за невыполнения обязательств в полном объеме, дается возможность выкупить землю под построенные объекты капитального строительства.
В Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) “Ъ” пояснили, что изменения нацелены на ускоренное инфраструктурное развитие промышленных площадок, а также на сохранение функционирующих предприятий. По словам экспертов, расширение права выкупа участков позволяет не ставить под угрозу уже реализованные инвестпроекты, при этом для действующих резидентов сохраняется более выгодное условие — выкуп по кадастровой стоимости.
Подробности — в материале «Бывшим резидентам назначили выкуп».