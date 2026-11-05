Правила распоряжения участками на территориях опережающего развития смягчаются

В Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) “Ъ” пояснили, что изменения нацелены на ускоренное инфраструктурное развитие промышленных площадок, а также на сохранение функционирующих предприятий. По словам экспертов, расширение права выкупа участков позволяет не ставить под угрозу уже реализованные инвестпроекты, при этом для действующих резидентов сохраняется более выгодное условие — выкуп по кадастровой стоимости.