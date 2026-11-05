Первую акцию к юбилею «Единой России» посвятили женщинам

Привели единороссы и конкретные примеры подобных историй. Например, педиатр из Свердловской области Ирина Вовк рассказала, как много лет пыталась добиться ремонта местной амбулатории, но обращения не приносили результата. Тогда врач вступила в ЕР, стала депутатом местной думы, «объединила усилия с коллегами», и уже на следующий год в учреждении началась реконструкция. Евгении Иваровской из Приморья, потерявшей мужа на СВО, партия помогла подготовить к школе двоих сыновей, решить жилищный вопрос и найти работу, в итоге сегодня она — член партии и участница «Женского движения».