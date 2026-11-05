Первую акцию к юбилею «Единой России» посвятили женщинам
Акция «Моя история в истории "Единой России"» стала первым подготовительным событием к 25-летнему юбилею ЕР. По словам организаторов из «Женского движения ЕР», из собранных в ходе акции личных историй и рассказов участников «сложится своеобразная юбилейная летопись» организации: «История партии, увиденная глазами людей разных поколений, профессий и регионов страны».
Сопредседатель общественного совета «Женского движения», депутат Госдумы Дарья Лантратова заявила, что именно в ЕР «многие нашли помощь и поддержку, смогли реализовать собственные инициативы». «Среди них много женщин, в том числе тех, которые часто далеки от политики»,— отметила депутат. За 25 годами истории партии «стоят тысячи личных историй», добавила координатор партпроекта Наталья Полуянова: «Мы хотим объединить эти голоса».
Привели единороссы и конкретные примеры подобных историй. Например, педиатр из Свердловской области Ирина Вовк рассказала, как много лет пыталась добиться ремонта местной амбулатории, но обращения не приносили результата. Тогда врач вступила в ЕР, стала депутатом местной думы, «объединила усилия с коллегами», и уже на следующий год в учреждении началась реконструкция. Евгении Иваровской из Приморья, потерявшей мужа на СВО, партия помогла подготовить к школе двоих сыновей, решить жилищный вопрос и найти работу, в итоге сегодня она — член партии и участница «Женского движения».