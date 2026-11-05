ВС рассмотрит спор «Стройтрансгаза» о взыскании 124 млн рублей из-за подписи судьи

Как следует из определения, нижестоящие инстанции удовлетворили иск госучреждения о взыскании неосновательного обогащения. Ведомство обвинило подрядчика в завышении объемов и стоимости работ по государственному контракту от 23 апреля 2018 года № 3/01-18-КОУ на 124,51 млн руб., а также потребовало пени в размере 1,56 млрд рублей. Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на пропуск срока исковой давности, однако апелляция и кассация (Арбитражный суд Северо-Кавказского округа) это решение отменили и деньги взыскали.