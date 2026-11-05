ВС рассмотрит спор «Стройтрансгаза» о взыскании 124 млн рублей из-за подписи судьи
Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит по существу спор между АО «Стройтрансгаз» и ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей». Кассационная жалоба строительного гиганта на взыскание 124,5 млн рублей передана в экономколлегию из-за грубого процессуального нарушения в суде округа. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Как следует из определения, нижестоящие инстанции удовлетворили иск госучреждения о взыскании неосновательного обогащения. Ведомство обвинило подрядчика в завышении объемов и стоимости работ по государственному контракту от 23 апреля 2018 года № 3/01-18-КОУ на 124,51 млн руб., а также потребовало пени в размере 1,56 млрд рублей. Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на пропуск срока исковой давности, однако апелляция и кассация (Арбитражный суд Северо-Кавказского округа) это решение отменили и деньги взыскали.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Стройтрансгаз» зарегистрировано в июле 1999 года в Москву. Основной вид деятельности — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 125,2 млн рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Ключевым аргументом для передачи дела в ВС стало процессуальное нарушение. В кассационной жалобе «Стройтрансгаз» указал, что постановление окружного суда от 3 июля 2026 года подписано не тем составом судей, который рассматривал дело. Согласно резолютивной части от 30 июня, в коллегии числилась судья Е.И. Афонина, однако итоговый документ подписал судья В.В. Аваряскин, не участвовавший в заседании.
«Подписание постановления суда округа судьей, не входившим в состав суда, рассматривавшего дело, свидетельствует о существенном нарушении норм процессуального права и является самостоятельным безусловным основанием для отмены обжалуемого постановления», — указала судья Хатыпова, сославшись на п. 5 ч. 4 ст. 288 АПК РФ.
Судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 18 ноября 2026 года.