Госзакупки контроллеров выросли более чем на 20% в 2026 году
Число государственных и корпоративных закупок контроллеров в России за девять месяцев 2026 года выросло на 21,6% год к году, до 5,2 тыс. процедур. При этом их совокупная стоимость практически не изменилась, составив 10,9 млрд руб. по сравнению с 10,7 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Такими данными с “Ъ” поделились в «Контур.Закупках».
Контроллеры — это электронные устройства для управления промышленным и другим оборудованием, в том числе системами безопасности и инфраструктурой. Они являются готовыми устройствами, в состав которых могут входить микроконтроллеры, память и другие электронные компоненты.
За январь—сентябрь 2026 года количество закупок по №44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений) выросло на 15,3%, до более чем 1,5 тыс. В деньгах рынок практически не изменился и составил 4,9 млрд руб. Эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко объяснила это дроблением лотов при сокращении бюджетов: средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦК) сократилась на 13,4% — с 3,7 млн до 3,2 млн руб.
В процедурах по №223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) аналогичный тренд: число самих закупок выросло на 56%, с 974 до чуть более 1,5 тыс., в то время как их общая сумма выросла только на 3,3%, до 5,6 млрд руб. Средняя НМЦК упала на 34% — до 3,7 млн руб. Сегмент закупок малого объема (упрощенные закупки по №44-ФЗ и №223-ФЗ) остается наиболее стабильным и органично растущим, добавила госпожа Сергиенко. Количество таких закупок выросло на 8,8%, до 2129, а совокупный объем увеличился на 4,4%, до 382,7 млн руб.