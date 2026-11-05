Некомплект полиции в Ростовской области снизился до 21%

Наиболее заметен кадровый дефицит, по словам господина Речицкого, в службе участковых уполномоченных полиции, при этом между муниципалитетами сохраняется существенный разброс. «Есть подразделения, в особенности в сельских районах, где служба участковых уполномоченных укомплектована на 100%. А есть, где некомплект составляет и 30%», — отметил он.