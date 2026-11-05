Некомплект полиции в Ростовской области снизился до 21%
Некомплект личного состава ГУ МВД России по Ростовской области составляет 21% от штатной численности. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.
«Сегодня некомплект среди полицейских Ростовского региона не критичен — 21%. Мы начинали с некомплекта почти под 26%», — пояснил он, уточнив, что исходные показатели относятся ко времени его вступления в должность в мае 2025 года.
Наиболее заметен кадровый дефицит, по словам господина Речицкого, в службе участковых уполномоченных полиции, при этом между муниципалитетами сохраняется существенный разброс. «Есть подразделения, в особенности в сельских районах, где служба участковых уполномоченных укомплектована на 100%. А есть, где некомплект составляет и 30%», — отметил он.