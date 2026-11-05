Экс-главу «Маиста» Светлану Лазареву осудили на три года условно
Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего руководителя ГК «Маист» и одного из руководителей ГК СВИ Светлану Лазареву к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 130 тыс. руб. Еще троих фигурантов дела о перепродаже лизинговой спецтехники суд оштрафовал на 230 тыс. руб. каждого. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на суд.
Уголовное дело рассматривалось около десяти месяцев. По версии следствия, Лазарева от имени организации участвовала в заключении двух договоров лизинга на погрузчики с экскаваторной установкой общей стоимостью более 13 млн руб. В июле 2024 года она заключила с двумя знакомыми мужчинами договоры купли-продажи техники, не уведомив лизингодателя. Впоследствии погрузчики перепродали третьему лицу за 11 млн руб.
Лазареву обвиняли в присвоении имущества, а Николая Воробьева, Никиту Логинова и Дмитрия Талова — в приобретении имущества, добытого преступным путем. Лазарева вину не признала. Уголовное дело расследовало следственное управление СКР по Республике Чувашия.
Светлана Лазарева ранее руководила ГК «Маист», которая в 2021 году не завершила благоустройство дворов в Ярославле. Позднее она вошла в руководство ГК СВИ, занимавшейся ремонтом дорожных проездов в Брагино. Компания также не завершила работы.
Приговор вынесен 3 ноября 2026 года и в законную силу не вступил.