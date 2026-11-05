Экс-главу «Маиста» Светлану Лазареву осудили на три года условно

Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего руководителя ГК «Маист» и одного из руководителей ГК СВИ Светлану Лазареву к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 130 тыс. руб. Еще троих фигурантов дела о перепродаже лизинговой спецтехники суд оштрафовал на 230 тыс. руб. каждого. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на суд.