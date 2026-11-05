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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Ярославль

Экс-главу «Маиста» Светлану Лазареву осудили на три года условно

Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего руководителя ГК «Маист» и одного из руководителей ГК СВИ Светлану Лазареву к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 130 тыс. руб. Еще троих фигурантов дела о перепродаже лизинговой спецтехники суд оштрафовал на 230 тыс. руб. каждого. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на суд.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривалось около десяти месяцев. По версии следствия, Лазарева от имени организации участвовала в заключении двух договоров лизинга на погрузчики с экскаваторной установкой общей стоимостью более 13 млн руб. В июле 2024 года она заключила с двумя знакомыми мужчинами договоры купли-продажи техники, не уведомив лизингодателя. Впоследствии погрузчики перепродали третьему лицу за 11 млн руб.
Лазареву обвиняли в присвоении имущества, а Николая Воробьева, Никиту Логинова и Дмитрия Талова — в приобретении имущества, добытого преступным путем. Лазарева вину не признала. Уголовное дело расследовало следственное управление СКР по Республике Чувашия.
Светлана Лазарева ранее руководила ГК «Маист», которая в 2021 году не завершила благоустройство дворов в Ярославле. Позднее она вошла в руководство ГК СВИ, занимавшейся ремонтом дорожных проездов в Брагино. Компания также не завершила работы.
Приговор вынесен 3 ноября 2026 года и в законную силу не вступил.
Виктория Самко