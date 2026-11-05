Блогеру Лерчек не стали ужесточать приговор за вывод из РФ более 250 млн руб.
Мосгорсуд отказался ужесточить приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. Как стало известно “Ъ”, гособвинение просило увеличить с пяти до шести лет назначенный фигурантке условный срок, а испытательный срок — с трех до пяти лет. Однако апелляция на это не пошла, впрочем внеся в приговор некоторые корректировки.
По данным “Ъ”, обжаловавшие приговор прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина сочли «чрезмерно мягким» наказание, которое Гагаринский суд Москвы назначил больной четвертой стадией рака подсудимой. В своем апелляционном представлении (имеется в распоряжении “Ъ”) прокуроры назвали «недостаточным» и назначенный ей испытательный срок.
Как ранее писал “Ъ”, 31 июля райсуд признал госпожу Чекалину виновной в совершении операций по переводу средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Как установил суд, госпожа Чекалина совершила преступление вместе с ее уже бывшим мужем Артемом Чекалиным и деловым партнером Романом Вишняком.
По версии следствия, фигуранты в 2021–2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам 251,6 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».