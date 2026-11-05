Блогеру Лерчек не стали ужесточать приговор за вывод из РФ более 250 млн руб.

Мосгорсуд отказался ужесточить приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. Как стало известно “Ъ”, гособвинение просило увеличить с пяти до шести лет назначенный фигурантке условный срок, а испытательный срок — с трех до пяти лет. Однако апелляция на это не пошла, впрочем внеся в приговор некоторые корректировки.