Дело о сходе 23 ж/д цистерн под Пензой и хищении топлива направлено в суд

Приволжская транспортная прокуратура установила, что в том же месяце обвиняемые похитили 400 л дизельного топлива из маневрового тепловоза на станции Инза. Ущерб железнодорожники возместили, но на их имущество наложили арест. Фигурантам инкриминируются статьи о краже и покушении на кражу, а также о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 263 УК РФ).