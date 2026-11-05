Дело о сходе 23 ж/д цистерн под Пензой и хищении топлива направлено в суд
Машинист и его помощник бросили тепловоз ради слива ДТ
В Пензенской области суд рассмотрит уголовное дело двух бывших железнодорожников, обвиняемых по делу о сходе 23 вагонов на станции Чаис. Следователи выяснили, что фигуранты также воровали топливо в больших масштабах, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Инцидент на железной дороге произошел 13 декабря прошлого года. На станции Чаис машинист вместе с помощником попытались украсть топливо, оставив тепловоз с включенным двигателем. Транспорт начал движение и выехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии опрокинулись 23 вагона-цистерны, из которых вытекли нефтепродукты.
По данным Росприроднадзора, площадь загрязнения составила более 1 тыс. кв. м, откуда позже вывезли более 17 тыс. тонн грунта. Ущерб природе оценили в 535 млн руб.
Приволжская транспортная прокуратура установила, что в том же месяце обвиняемые похитили 400 л дизельного топлива из маневрового тепловоза на станции Инза. Ущерб железнодорожники возместили, но на их имущество наложили арест. Фигурантам инкриминируются статьи о краже и покушении на кражу, а также о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 263 УК РФ).