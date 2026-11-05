Пермский бизнесмен обжалует приговор по делу о попытке хищения активов депутата
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Осужденный экс-помощник депутата Артур Васильев и его защитник направили апелляционную жалобу на обвинительный приговор Ленинского райсуда Перми. По данным сайта суда, она была зарегистрирована 2 ноября 2026 года.
Напомним, 19 октября господину Васильеву было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Сам он с приговором не согласен и намеревался обжаловать его в апелляции.
Как установили следствие и суд, господин Васильев был номинальным владельцем ООО «Универсальная обслуживающая компания». Фактически общество принадлежало депутату Госдумы, а затем Законодательного собрания Пермского края Юрию Борисовцу. По поручению последнего он продал доли в обществе трем сотрудникам. Войдя в процедуру банкротства, господин Васильев через своего финансового управляющего инициировал оспаривание этих сделок, таким образом он попытался похитить доли в компаниях, которыми фактически владел господин Борисовец. Суд в удовлетворении его требований отказал.
Стоит отметить, что в 2023 году господин Васильев был осужден за хищение у ГК «РИАЛ» земель бывшего конезавода № 9. Формально участки принадлежали ему, а фактически — Юрию Борисовцу. В 2019 году он также через суд «развернул» сделки по продаже недвижимости. За это преступление Артур Васильев был наказан шестью годами лишения свободы условно. Вынося приговор, суд применил принцип частичного сложения наказаний.