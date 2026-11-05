В прокат вышел фильм «Лето в Бадене» документалиста Антона Желнова

Дело даже не в том, что на 200 страниц в нем насчитывается всего 34 точки. Дело то ли в баюкающем, то ли в навевающем тошноту ритме колес поезда, в котором герой, зачарованный Достоевским, едет из Москвы в Ленинград 1978 года. Как у Александра Галича: «Лезут в поезд из окна // Бесенята, бесенята…» Чтение дневников Анны Григорьевны Достоевской об их драматическом путешествии в Баден, где Федор Михайлович едва не спустил в казино всю их жизнь, провоцирует появление все разрастающегося бурлеска, где и Достоевский, и Тургенев, и даже Солженицын с Сахаровым крутятся на какой-то адской карусели.