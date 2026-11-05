В прокат вышел фильм «Лето в Бадене» документалиста Антона Желнова
В кинотеатрах показывают дебют в художественном кино журналиста и документалиста Антона Желнова «Лето в Бадене». «Лето в Бадене» — ни в коем случае не экранизация романа Леонида Цыпкина (1926–1982), провозглашенного самой Сьюзен Зонтаг едва ли не последним шедевром русской классической традиции. Его вообще нельзя экранизировать.
Дело даже не в том, что на 200 страниц в нем насчитывается всего 34 точки. Дело то ли в баюкающем, то ли в навевающем тошноту ритме колес поезда, в котором герой, зачарованный Достоевским, едет из Москвы в Ленинград 1978 года. Как у Александра Галича: «Лезут в поезд из окна // Бесенята, бесенята…» Чтение дневников Анны Григорьевны Достоевской об их драматическом путешествии в Баден, где Федор Михайлович едва не спустил в казино всю их жизнь, провоцирует появление все разрастающегося бурлеска, где и Достоевский, и Тургенев, и даже Солженицын с Сахаровым крутятся на какой-то адской карусели.
На восприятие романа, как водится в России, накладывается судьба автора. Известный вирусолог лишился работы из-за эмиграции сына, восстановился, узнал о публикации «Лета» в нью-йоркском эмигрантском издании, в тот же день был уволен повторно, а через пять дней умер. Авторы хитро и простодушно деанонимизировали героя. Персонаж Филиппа Янковского, не едущий, а панически бегущий в Ленинград при известии об эмиграции сына Миши (Павел Табаков) и, соответственно, крахе собственной карьеры,— это и есть Леонид Цыпкин, заведующий лабораторией в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов.