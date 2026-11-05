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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Средняя Волга

Астраханский водитель спровоцировал ДТП с двумя пешеходами в Пятигорске

В Пятигорске два пешехода пострадали в результате ДТП с участием водителя из Астраханской области. Экспертиза устанавливает, был ли мужчина трезв. О происшествии сообщили в ГАИ Ставропольского края.
Два пешехода пострадали в ДТП с участием водителя из Астраханской области

Два пешехода пострадали в ДТП с участием водителя из Астраханской области

ГАИ Ставропольского края

По предварительной информации, 56-летний водитель Toyota двигался по ул. Ермолова и на перекрестке не уступил дорогу Mercedes, ехавшему по главной дороге. В результате столкновения Toyota выехала на пешеходный переход, где сбила двух пешеходов 17 и 18 лет.
Совершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы. ГАИ устанавливает обстоятельства и причины ДТП.
Марина Окорокова