Астраханский водитель спровоцировал ДТП с двумя пешеходами в Пятигорске
В Пятигорске два пешехода пострадали в результате ДТП с участием водителя из Астраханской области. Экспертиза устанавливает, был ли мужчина трезв. О происшествии сообщили в ГАИ Ставропольского края.
По предварительной информации, 56-летний водитель Toyota двигался по ул. Ермолова и на перекрестке не уступил дорогу Mercedes, ехавшему по главной дороге. В результате столкновения Toyota выехала на пешеходный переход, где сбила двух пешеходов 17 и 18 лет.
Совершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы. ГАИ устанавливает обстоятельства и причины ДТП.