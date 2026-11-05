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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Бывший замгубернатора Белгородской области стал вице-премьером Южной Осетии

Президент Южной Осетии Марат Камболов назначил Дмитрия Гладского на должность зампредседателя правительства республики. Об этом сообщили в местном правительстве. Ранее господин Гладский занимал пост первого заместителя губернатора Белгородской области.
Вице-премьер Южной Осетии Дмитрий Гладский

Вице-премьер Южной Осетии Дмитрий Гладский

правительство Белгородской области

Дмитрию Гладскому 57 лет. В 1991 году он окончил Московский авиационный институт, прошел программу MBA Академии народного хозяйства при правительстве РФ совместно с Kingston University (Великобритания), имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2004–2008 годах занимал должность замглавы администрации Сургута по финансово-экономическим вопросам. В 2010 году — заместитель министра финансов, советник губернатора Иркутской области. С 2011 года работал в банковском секторе. В 2015–2016 годах был советником по бюджетным и финансово-экономическим вопросам председателя Законодательного собрания Севастополя, а также возглавлял Контрольно-счетную палату Севастополя. В 2016–2017 годах — вице-губернатор Севастополя. Тогда же экс-глава Белгородчины Вячеслав Гладков был замгубернатора — председателем правительства Севастополя. До назначения в Белгородскую область господин Гладский занимал пост гендиректора ООО «Столичная недвижимость». В 2021 году, после избрания Вячеслава Гладкова губернатором Белгородской области, стал его советником, затем — врио вице-губернатора — начальника департамента экономразвития региона. После реформы структуры облправительства летом 2023 года получил статус первого заместителя губернатора, тогда же министерство экономразвития возглавил Михаил Гусев.

Дмитрий Гладский покинул пост вице-губернатора Белгородской области в декабре 2024 года. Официальной причиной ухода назывались позитивные семейные обстоятельства.
В мае 2026 года правительство Белгородской области покинул губернатор Вячеслав Гладков, которого сменил Герой России, участник СВО, генерал-майор Александр Шуваев. Последний в сентябре победил на выборах главы региона с результатом 65,97% голосов. Господин Гладков в свою очередь занял пост посла РФ в Абхазии.
Алина Морозова