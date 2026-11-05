В греческих Салониках начался самый крупный кинофестиваль на Балканах
В главном конкурсе 67-го международного кинофестиваля в Салониках собрано десять картин, претендующих на высшую награду «Золотой Александр» и другие призы. Фестивальный каталог открывается цитатой из Андрея Тарковского: «Связь человека со всем миром — вот в чем смысл кинематографа». И действительно, каждый из режиссеров в меру своего таланта и мастерства стремится погрузить частные истории в широкий культурный, природный и исторический контекст.
Фестиваль в Салониках ищет баланс между интимным и общечеловеческим. Одна из задач фестиваля — показать, сколь сильное влияние продолжают оказывать на сознание художников во всем мире греческая культура и мифология. Речь не только о голливудской адаптации «Одиссеи». И фильмы гораздо скромнее по масштабу оказываются пронизаны античными ассоциациями, а греческий след неожиданно обнаруживается в художественной ткани. А иногда греческие кинематографисты оказываются незаменимыми участниками международных проектов.