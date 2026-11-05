В греческих Салониках начался самый крупный кинофестиваль на Балканах

В главном конкурсе 67-го международного кинофестиваля в Салониках собрано десять картин, претендующих на высшую награду «Золотой Александр» и другие призы. Фестивальный каталог открывается цитатой из Андрея Тарковского: «Связь человека со всем миром — вот в чем смысл кинематографа». И действительно, каждый из режиссеров в меру своего таланта и мастерства стремится погрузить частные истории в широкий культурный, природный и исторический контекст.