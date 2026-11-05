Криштиану Роналду завершил выступления за сборную Португалии

Футболисту принадлежат рекорды по количеству проведенных за национальную команду матчей — 234 и забитых за команду голов — 146. Кришитану Роналду забивал на всех шести чемпионатах мира, в которых участвовал. Однако его карьера в сборной была омрачена множеством драм, разочарований и скандалов.