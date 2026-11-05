Криштиану Роналду завершил выступления за сборную Португалии
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. 5 ноября он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что уходит «с высоко поднятой головой, гордясь пройденным путем и зная, что отдал Португалии все».
Футболисту принадлежат рекорды по количеству проведенных за национальную команду матчей — 234 и забитых за команду голов — 146. Кришитану Роналду забивал на всех шести чемпионатах мира, в которых участвовал. Однако его карьера в сборной была омрачена множеством драм, разочарований и скандалов.