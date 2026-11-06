Спреи от мигрени
Когда их применение оправданно
Неврологи отмечают растущий интерес к назальным спреям для купирования приступа мигрени: в ряде случаев они становятся альтернативой таблеткам. Разбираемся, чем обусловлен этот сдвиг и кому такая форма может подойти.
Мигрень остается одним из самых недооцененных диагнозов в отечественном здравоохранении. Головная боль входит в число наиболее распространенных неврологических расстройств: с ней сталкиваются около 3 млрд человек — примерно каждый третий житель планеты. Мигрень занимает первое место среди причин временной утраты трудоспособности у людей моложе 50 лет, а в мире ей страдает около 14% населения.
В России этот показатель выше среднемирового. По данным, которые приводили специалисты Клиники нервных болезней Сеченовского университета, распространенность мигрени в стране составляет около 20,8% — это порядка 30 млн человек. При этом женщины репродуктивного возраста страдают мигренью втрое чаще мужчин.
Долгое время терапия мигрени сводилась к таблетированным формам: анальгетикам, триптанам и профилактическим инъекциям моноклональными антителами. Но у пероральных препаратов есть ограничение: приступ мигрени часто сопровождается тошнотой и рвотой, из-за чего таблетка не успевает подействовать в желудочно-кишечном тракте. Это клиническое ограничение объясняет растущий интерес врачей к новым, и что важно, быстрым формам доставки действующего вещества — назальным спреям.
В петербургской фармацевтической компании «Фармамед» уверены, что мигрень — заболевание, серьезно ухудшающее качество жизни, которое требует широкого и при этом экспертного обсуждения. В частности, компания была организатором научного симпозиума «Опасная связь: Мигрень. ТИА. Инсульт. Кластерная головная боль» в рамках XXI Междисциплинарного конгресса с международным участием «Вейновские чтения», который посетило более 150 неврологов.
Врачи-неврологи подчеркивают, что спрей — форма выпуска для конкретной клинической ситуации, когда необходимо быстро купировать приступ мигрени, а пероральный прием невозможен из-за сильной тошноты или рвоты, когда на первый план выходит скорость: при интраназальном введении действующее вещество быстро поступает в кровоток, минуя желудочно-кишечный тракт, что позволяет купировать приступ оперативнее, чем таблетированной формой.
Самолечение при частых головных болях, напротив, способно спровоцировать так называемую абузусную (лекарственно-индуцированную) головную боль — состояние, вызванное бесконтрольным приемом обезболивающих. Поэтому оптимальный путь — своевременная диагностика, грамотно подобранная терапия и разумное использование всех доступных форм.
ООО «Фармамед»