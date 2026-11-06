Спреи от мигрени

Мигрень остается одним из самых недооцененных диагнозов в отечественном здравоохранении. Головная боль входит в число наиболее распространенных неврологических расстройств: с ней сталкиваются около 3 млрд человек — примерно каждый третий житель планеты. Мигрень занимает первое место среди причин временной утраты трудоспособности у людей моложе 50 лет, а в мире ей страдает около 14% населения.