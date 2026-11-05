Демократы могут заблокировать ключевые военные проекты Дональда Трампа
Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может привести к существенному сокращению оборонного бюджета США. Вместо запрашиваемых $1,5 трлн Пентагон, вероятно, получит не более $1,15 трлн. Под нож пойдут и два флагманских проекта президента США Дональда Трампа: строительство системы ПРО «Золотой купол» и создание «Золотого флота» в рамках модернизации ВМС США.
Проект «Золотой купол» был задуман как глобальная многослойная система противоракетной обороны для защиты от межконтинентальных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет предположительно из Китая, России и КНДР. При этом впервые в истории США официально сделали ставку на размещение перехватчиков в космосе. Теперь проект может стать идеальной мишенью для демократов, которые считают его технологически сырым и слишком дорогим.