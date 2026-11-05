Демократы могут заблокировать ключевые военные проекты Дональда Трампа

Проект «Золотой купол» был задуман как глобальная многослойная система противоракетной обороны для защиты от межконтинентальных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет предположительно из Китая, России и КНДР. При этом впервые в истории США официально сделали ставку на размещение перехватчиков в космосе. Теперь проект может стать идеальной мишенью для демократов, которые считают его технологически сырым и слишком дорогим.