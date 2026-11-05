Двух ростовчан подозревают в организации подпольных азартных игр
В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По версии следствия, с июня 2023 года по сентябрь 2025 года фигуранты организовали азартные игры в арендованном нежилом помещении. Для привлечения участников и согласования времени игр они использовали мессенджер. В помещении установили игровое оборудование. Обвиняемые принимали денежные ставки и обменивали деньги на игровые фишки.
В ходе расследования проведены обыски и другие следственные действия. Один из обвиняемых находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде.