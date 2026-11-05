Двух ростовчан подозревают в организации подпольных азартных игр

По версии следствия, с июня 2023 года по сентябрь 2025 года фигуранты организовали азартные игры в арендованном нежилом помещении. Для привлечения участников и согласования времени игр они использовали мессенджер. В помещении установили игровое оборудование. Обвиняемые принимали денежные ставки и обменивали деньги на игровые фишки.