Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Башкортостан

Горсовет Уфы прекратил полномочия двоих депутатов

Горсовет Уфы прекратил полномочия депутатов Ирины Сухаревой (фракция «Единая Россия») и Руслана Зайнуллина («Партия пенсионеров»). Решение связано с их переходом на новую должность.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце октября Курултай Башкирии назначил госпожу Сухареву уполномоченной по правам ребенка, а господина Зайнуллина — уполномоченным по правам человека.
В связи с досрочным прекращением полномочий, в 2027 году пройдут выборы депутатов по девятому и 17-му одномандатным округам, которые представляли соответственно Ирина Сухарева и Руслан Зайнуллин.
Идэль Гумеров