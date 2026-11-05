Горсовет Уфы прекратил полномочия двоих депутатов
Горсовет Уфы прекратил полномочия депутатов Ирины Сухаревой (фракция «Единая Россия») и Руслана Зайнуллина («Партия пенсионеров»). Решение связано с их переходом на новую должность.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце октября Курултай Башкирии назначил госпожу Сухареву уполномоченной по правам ребенка, а господина Зайнуллина — уполномоченным по правам человека.
В связи с досрочным прекращением полномочий, в 2027 году пройдут выборы депутатов по девятому и 17-му одномандатным округам, которые представляли соответственно Ирина Сухарева и Руслан Зайнуллин.