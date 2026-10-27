Директор Института права Руслан Зайнуллин стал омбудсменом Башкирии
За назначение проголосовали 99 депутатов Курултая
42-летний депутат горсовета Уфы, директор Института права Уфимского университета науки и технологий Руслан Зайнуллин назначен уполномоченным по правам человека в Башкирии. Его кандидатуру представил глава Башкирии Радий Хабиров. Господин Зайнуллин сменит на посту Михаила Закомалдина, который был омбудсменом с 2021 года. За назначение проголосовали 99 депутатов Курултая из 103 присутствовавших.
Руслан Зайнуллин назвал основной задачей своей деятельности защиту прав, свобод и законных интересов участников СВО и членов их семей. «Одним из основных направлений работы вижу тщательный анализ поступающих и разрешенных обращений граждан с целью выявления системных проблем, являющихся одной из возможных причин нарушения прав и свобод гражданина», — отметил он. Подобный мониторинг, по его мнению, поможет выстроить конструктивное взаимодействие с депутатами Курултая и системную работу по совершенствованию республиканского и федерального законодательства.
Кроме того, господин Зайнуллин поставил перед собой задачу усиливать правовую грамотность населения и выстроить сотрудничество с органами власти для создания баланса между публичными и частными интересами, повышения общего консенсуса в обществе и уровня доверия к институту уполномоченного по правам человека.