Директор Института права Руслан Зайнуллин стал омбудсменом Башкирии

Руслан Зайнуллин назвал основной задачей своей деятельности защиту прав, свобод и законных интересов участников СВО и членов их семей. «Одним из основных направлений работы вижу тщательный анализ поступающих и разрешенных обращений граждан с целью выявления системных проблем, являющихся одной из возможных причин нарушения прав и свобод гражданина», — отметил он. Подобный мониторинг, по его мнению, поможет выстроить конструктивное взаимодействие с депутатами Курултая и системную работу по совершенствованию республиканского и федерального законодательства.