В Пугачеве 19 человек заразились червями из вяленой рыбы

Описторхоз, по данным Роспотребнадзора, является распространенным паразитарным заболеванием, которое передаются через рыбу. Его вызывают плоские черви-трематоды (сосальщики) рода Opisthorchis. В России чаще всего встречается Opisthorchis felineus, или кошачья двуустка. Крупнейший очаг заболевания находится в Западной Сибири, в бассейне Оби и Иртыша, менее интенсивные — на Урале, в европейской части страны и Поволжье. Описторхоз, вызванный другим видом сосальщика, распространен и в странах Южной и Юго-Восточной Азии. В Таиланде им поражено до 80% населения.