В Пугачеве 19 человек заразились червями из вяленой рыбы
С продажи сняли 35 кг продукции
В Пугачеве Саратовской области 19 человек заразились паразитическими червями после употребления вяленого язя. Роспотребнадзор обнаружил в рыбе возбудителей описторхоза — червей-сосальщиков, сообщили в региональном управлении ведомства. Семеро пострадавших продолжают лечение в больнице, их состояние удовлетворительное, сообщили ТАСС в областном минздраве.
После массового заражения с продажи сняли 35 кг рыбы, реализацию остальной рыбной продукции в сети приостановили. «Все пострадавшие отмечали употребление рыбной продукции (вяленая рыба) из сети магазинов „Пивзавод“», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Сейчас специалисты проверяют продукцию и анализы заболевших в лабораториях, а также проводят мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Паразиты, попадая в организм, поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Заражение может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до панкреатита и цирроза печени.
Описторхоз, по данным Роспотребнадзора, является распространенным паразитарным заболеванием, которое передаются через рыбу. Его вызывают плоские черви-трематоды (сосальщики) рода Opisthorchis. В России чаще всего встречается Opisthorchis felineus, или кошачья двуустка. Крупнейший очаг заболевания находится в Западной Сибири, в бассейне Оби и Иртыша, менее интенсивные — на Урале, в европейской части страны и Поволжье. Описторхоз, вызванный другим видом сосальщика, распространен и в странах Южной и Юго-Восточной Азии. В Таиланде им поражено до 80% населения.