Число выявленных случаев рака легких в Удмуртии снизилось на 27% за год
При этом более 70% заболеваний в 2026 году обнаружили на поздних стадиях
За десять месяцев 2026 года в Удмуртии выявили 464 случая рака легких — на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более 70% заболеваний обнаружили на поздних стадиях, сообщили в региональном минздраве.
По данным ведомства, в 2025 году за десять месяцев в республике зарегистрировали 636 случаев заболевания. Таким образом, за год показатель снизился на 172 случая.
Рак легких чаще выявляют у мужчин — на них приходится около 80% случаев. Среди основных факторов риска врачи называют курение, хронические заболевания легких и работу на вредных производствах.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что за десять месяцев 2025 года почти половину случаев рака легких выявили на поздних стадиях.