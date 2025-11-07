Число впервые заболевших раком легких в Удмуртии выросло на 22% за два года

636 жителей Удмуртии впервые заболели раком легких за 10 месяцев 2025 года. Почти половину диагнозов поставили на поздней стадии. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава. Для сравнения: за первые 11 месяцев 2023 года было выявлено 492 случая заболевания, что на 22,6% меньше, чем сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Онкологи отмечают, что чаще всего болезнь выявляется у мужчин — на них приходится 80% случаев. К основным факторам риска относятся хронические болезни легких, работа с вредными химическими соединениями и курение. Риск получить онкозаболевание у курящего человека в 10 раз выше, чем у некурящего. При этом развитие рака легких может провоцировать и парение вейпов.

«Опасность рака легких в том, что явные внешние симптомы проявляются только на поздних стадиях. Это длительный кашель, боли в груди, кровохарканье, одышка с нарушением ритма и частоты дыхания, отек лица и верхних конечностей, потеря веса без видимой причины»,— рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканского онкодиспансера Светлана Лысанова.

Медработники рекомендуют проходить флюорографию или рентген легких не реже одного раза в два года. Это можно сделать в рамках диспансеризации. За девять месяцев 2025 года ее прошли более 400 тыс. человек, четверть обследованных направлены на углубленные исследования.