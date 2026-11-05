Капитана российского судна Fitburg приговорили в Финляндии к 3,5 года тюрьмы
Суд в Финляндии приговорил капитана грузового судна Fitburg, гражданина России Андрея Максименко, к 3,5 года лишения свободы по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе. Боцман судна, гражданин Азербайджана, получил 2 года и 10 месяцев тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приговор.
Суд признал обоих членов экипажа виновными в повреждении кабельных линий. Судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин финская полиция задержала в декабре 2025 года. На борту находились восемь граждан России.
В январе судно покинуло Финляндию, однако капитану и двум его помощникам — также гражданам России — запретили выезд из страны.
Подробнее о том, как в Хельсинки судили российского капитана сухогруза по обвинению в повреждении подводных кабелей читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «Дно заговорило по-фински»