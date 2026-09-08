Дно заговорило по-фински
В Хельсинки судят российского капитана сухогруза по обвинению в повреждении подводных кабелей
В Финляндии начался процесс по уголовному делу в отношении членов экипажа грузового судна Fitburg, которые обвиняются в повреждении подводных кабелей в конце декабря 2025 года. Прокуратура запросила для капитана судна — россиянина Андрея Максименко — и азербайджанского боцмана по 2,6 года лишения свободы. Морякам инкриминируются причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу телекоммуникационных сетей. Подсудимые свою вину отрицают. В посольстве РФ заявили, что внимательно следят за ходом судебного разбирательства.
Следствие утверждает, что Fitburg намеренно протащил якорь по дну Финского залива не менее 130 км, в результате чего были повреждены два подводных кабеля в экономической зоне Эстонии — между Хельсинки и Таллином (часть повреждений зафиксирована также в территориальных водах Финляндии), а также возникла угроза еще восьми подводным соединениям
Фото: ТАСС
В Хельсинкском окружном суде начались основные слушания по так называемому делу «Фитбурга», которое касается нарушения телекоммуникационной связи с отягчающими обстоятельствами в канун Нового года — 31 декабря 2025 года. Фигурантами по нему проходят капитан грузового судна Fitburg (сухогруз, согласно открытым данным, следовал под флагом Сент-Винсента и Гренадин из РФ в Израиль, теперь он носит название Finex.— "Ъ Северо-Запад") — гражданин России Андрей Максименко, а также боцман из Азербайджана, чье имя не называется. Прокурор требует для обоих фигурантов наказания в виде лишения свободы на срок не менее двух лет и шести месяцев. Члены экипажа были арестованы 1 января 2026 года — на следующий день после задержания судна в Финском заливе. Оба находились под стражей до 26 марта, после чего их освободили под подписку о невыезде. Вину подсудимые отрицают.
Следствие утверждает, что Fitburg намеренно протащил якорь по дну Финского залива не менее 130 км, в результате чего были повреждены два подводных кабеля в экономической зоне Эстонии — между Хельсинки и Таллином (часть повреждений зафиксирована также в территориальных водах Финляндии), а также возникла угроза еще восьми подводным соединениям.
Финская сторона полагает, что инцидент таким образом создал серьезный риск для работы телекоммуникационных, энергетических и газовых сетей страны, и связывает происшествие с «гибридной атакой России».
Как выяснил «Ъ Северо-Запад», для разбирательства зарезервированы шесть дней с возможностью продления еще на два. 8 сентября прокуратура огласила обвинения и начала представление письменных доказательств; 10 сентября будут заслушаны показания подсудимых и проведены первые допросы свидетелей, они продолжатся 14 и 21 сентября; на 22 сентября запланировано завершение дачи показаний и заключительные речи. Резервные дни — 23 сентября и 8 октября. Дело будет рассматривать коллегия из трех судей.
В комментарии финскому изданию Yle господин Максименко назвал глупыми предположения про «гибридную атаку» со стороны РФ. Адвокат капитана Олли Этелямяки подчеркнул, что речь идет об отсутствии у его доверителя умысла: якорь, по его словам, был неисправен — капитан дал распоряжение закрепить его дополнительными тросами, чтобы предотвратить его случайное падение, а команда действовала в соответствии с указаниями береговой охраны.
В посольстве РФ в Финляндии сообщили «Ъ Северо-Запад», что внимательно следят за начавшимся процессом, отметив, что он, по предварительным оценкам, может занять около месяца. Их представитель присутствовал на заседании 8 сентября.
«Дипломаты с начала года поддерживают постоянный контакт с моряками с "Фитбурга", в том числе с капитаном судна, а также с вовлеченными в процесс юристами. Все необходимые меры для защиты прав и законных интересов российских граждан своевременно принимались сотрудниками консульского отдела посольства. Остающиеся в Финляндии моряки размещены в одной из гостиниц в Хельсинки. Участники процесса пользуются услугами квалифицированных адвокатов и переводчиков. Какие-либо жалобы на здоровье отсутствуют»,— уточнили в дипведомстве.
В разговоре с «Ъ Северо-Запад» управляющий партнер бюро морских адвокатов и судовых брокеров «Инмарин» Кирилл Маслов высказал мнение, что в целом возможность рассмотрения вопроса передачи капитана в РФ существует, так как страны являются участниками Конвенции 1983 года о передаче осужденных лиц. Однако этот механизм, считает эксперт, применяется только после окончательного приговора и не означает прекращения финского разбирательства: необходимы предусмотренные Конвенцией условия и согласие самих участников процесса, а также компетентных органов обоих государств.
«В этом деле самый ключевой вопрос — не национальность экипажа, а соблюдение требований судоходства. Повреждение кабеля волочащимся якорем обычно рассматривается как навигационная ошибка, если экипаж знал или должен был знать о положении якоря и не принял своевременных мер, но общая практика разрешения таких дел обычно лежит в сфере отношений судовладельца и владельца подводного кабеля в гражданском судопроизводстве»,— резюмировал господин Маслов.