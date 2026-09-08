Дно заговорило по-фински

В Финляндии начался процесс по уголовному делу в отношении членов экипажа грузового судна Fitburg, которые обвиняются в повреждении подводных кабелей в конце декабря 2025 года. Прокуратура запросила для капитана судна — россиянина Андрея Максименко — и азербайджанского боцмана по 2,6 года лишения свободы. Морякам инкриминируются причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу телекоммуникационных сетей. Подсудимые свою вину отрицают. В посольстве РФ заявили, что внимательно следят за ходом судебного разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие утверждает, что Fitburg намеренно протащил якорь по дну Финского залива не менее 130 км, в результате чего были повреждены два подводных кабеля в экономической зоне Эстонии — между Хельсинки и Таллином (часть повреждений зафиксирована также в территориальных водах Финляндии), а также возникла угроза еще восьми подводным соединениям

Фото: ТАСС Следствие утверждает, что Fitburg намеренно протащил якорь по дну Финского залива не менее 130 км, в результате чего были повреждены два подводных кабеля в экономической зоне Эстонии — между Хельсинки и Таллином (часть повреждений зафиксирована также в территориальных водах Финляндии), а также возникла угроза еще восьми подводным соединениям

Фото: ТАСС

В Хельсинкском окружном суде начались основные слушания по так называемому делу «Фитбурга», которое касается нарушения телекоммуникационной связи с отягчающими обстоятельствами в канун Нового года — 31 декабря 2025 года. Фигурантами по нему проходят капитан грузового судна Fitburg (сухогруз, согласно открытым данным, следовал под флагом Сент-Винсента и Гренадин из РФ в Израиль, теперь он носит название Finex.— "Ъ Северо-Запад") — гражданин России Андрей Максименко, а также боцман из Азербайджана, чье имя не называется. Прокурор требует для обоих фигурантов наказания в виде лишения свободы на срок не менее двух лет и шести месяцев. Члены экипажа были арестованы 1 января 2026 года — на следующий день после задержания судна в Финском заливе. Оба находились под стражей до 26 марта, после чего их освободили под подписку о невыезде. Вину подсудимые отрицают.

Следствие утверждает, что Fitburg намеренно протащил якорь по дну Финского залива не менее 130 км, в результате чего были повреждены два подводных кабеля в экономической зоне Эстонии — между Хельсинки и Таллином (часть повреждений зафиксирована также в территориальных водах Финляндии), а также возникла угроза еще восьми подводным соединениям.

Финская сторона полагает, что инцидент таким образом создал серьезный риск для работы телекоммуникационных, энергетических и газовых сетей страны, и связывает происшествие с «гибридной атакой России».

Как выяснил «Ъ Северо-Запад», для разбирательства зарезервированы шесть дней с возможностью продления еще на два. 8 сентября прокуратура огласила обвинения и начала представление письменных доказательств; 10 сентября будут заслушаны показания подсудимых и проведены первые допросы свидетелей, они продолжатся 14 и 21 сентября; на 22 сентября запланировано завершение дачи показаний и заключительные речи. Резервные дни — 23 сентября и 8 октября. Дело будет рассматривать коллегия из трех судей.

В комментарии финскому изданию Yle господин Максименко назвал глупыми предположения про «гибридную атаку» со стороны РФ. Адвокат капитана Олли Этелямяки подчеркнул, что речь идет об отсутствии у его доверителя умысла: якорь, по его словам, был неисправен — капитан дал распоряжение закрепить его дополнительными тросами, чтобы предотвратить его случайное падение, а команда действовала в соответствии с указаниями береговой охраны.

В посольстве РФ в Финляндии сообщили «Ъ Северо-Запад», что внимательно следят за начавшимся процессом, отметив, что он, по предварительным оценкам, может занять около месяца. Их представитель присутствовал на заседании 8 сентября.

«Дипломаты с начала года поддерживают постоянный контакт с моряками с "Фитбурга", в том числе с капитаном судна, а также с вовлеченными в процесс юристами. Все необходимые меры для защиты прав и законных интересов российских граждан своевременно принимались сотрудниками консульского отдела посольства. Остающиеся в Финляндии моряки размещены в одной из гостиниц в Хельсинки. Участники процесса пользуются услугами квалифицированных адвокатов и переводчиков. Какие-либо жалобы на здоровье отсутствуют»,— уточнили в дипведомстве.

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» управляющий партнер бюро морских адвокатов и судовых брокеров «Инмарин» Кирилл Маслов высказал мнение, что в целом возможность рассмотрения вопроса передачи капитана в РФ существует, так как страны являются участниками Конвенции 1983 года о передаче осужденных лиц. Однако этот механизм, считает эксперт, применяется только после окончательного приговора и не означает прекращения финского разбирательства: необходимы предусмотренные Конвенцией условия и согласие самих участников процесса, а также компетентных органов обоих государств.

«В этом деле самый ключевой вопрос — не национальность экипажа, а соблюдение требований судоходства. Повреждение кабеля волочащимся якорем обычно рассматривается как навигационная ошибка, если экипаж знал или должен был знать о положении якоря и не принял своевременных мер, но общая практика разрешения таких дел обычно лежит в сфере отношений судовладельца и владельца подводного кабеля в гражданском судопроизводстве»,— резюмировал господин Маслов.

Андрей Кучеров