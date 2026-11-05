В Карпинске ликвидировали медведя, устроившего погром на даче
В Карпинске ликвидировали медведя, который накануне устроил погром в дачном доме. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Таежный незваный гость, о котором идет речь, был обнаружен вскоре после того, как устроил погром в дачном домике, примерно в 100 метрах от эпицентра событий. От жилища косолапый явно далеко уходить не намеревался, так как не успел нагулять достаточное количество жира»,— рассказал полковник Горелых.
Накануне глава Карпинска Андрей Клопов сообщал, что 2 ноября медведь-шатун проник в дачный дом в одном из садовых товариществ города и устроил там погром. По его словам, животное было сильно истощено. Специалисты предположили, что ему около трех лет. Видео с последствиями визита хищника распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что медведь повалил печную трубу бани, опрокинул кладку дров, выбил окна в доме и разгромил мебель. В бане хищник изнутри разобрал часть крыши.
По данным полковника Горелых, с начала сезона в Карпинском муниципальном округе уже урегулировали вопрос с 13 голодными хищниками. Четыре из них — в Карпинске, восемь — в Краснотурьинске и один — в Волчанске.
Ранее в поселке Красный Октябрь Ивдельского района медведь проник в жилой дом. Внутри он уронил телевизор, разбросал вещи, повредил холодильник и устроил беспорядок вокруг жилища.