В Карпинске ликвидировали медведя, устроившего погром на даче

Накануне глава Карпинска Андрей Клопов сообщал, что 2 ноября медведь-шатун проник в дачный дом в одном из садовых товариществ города и устроил там погром. По его словам, животное было сильно истощено. Специалисты предположили, что ему около трех лет. Видео с последствиями визита хищника распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что медведь повалил печную трубу бани, опрокинул кладку дров, выбил окна в доме и разгромил мебель. В бане хищник изнутри разобрал часть крыши.