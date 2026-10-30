Медведь залез в дом под Ивделем и разорвал холодильник
В поселке Красный Октябрь в Ивдельском районе (Свердловская область) медведь забрался в дом. Внутри он уронил телевизор и раскидал другие вещи, разорвал холодильник и устроил беспорядок вокруг жилища, передает портал Е1.
Инцидент произошел в ночь на 29 октября, однако хищник уже приходил в поселок: в ночь на 22 октября на территории частного дома он растерзал двух свиней и поросенка. Во время его второго визита никто из местных жителей и домашних животных не пострадал. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, голодный медведь может вновь вернуться — по этой причине представители МВД обратились в соответствующие инстанции, чтобы охотникам выдали лицензию для отстрела. Всего, по его данным, в Ивделе с начала нынешнего сезона на сегодня ликвидировали 13 медведей.
Пока случаев нападения медведей на людей в Свердловской области не было, однако животные продолжают выходить к местам пребывания людей. Обычно это случается на севере области, реже — в других районах. В Ивделе произошло несколько случаев выхода медведей к людям. Всего в этом году на Среднем Урале охотникам разрешено отстрелить 977 хищников — на 20 октября это число достигло 106.