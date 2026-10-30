Медведь залез в дом под Ивделем и разорвал холодильник

Инцидент произошел в ночь на 29 октября, однако хищник уже приходил в поселок: в ночь на 22 октября на территории частного дома он растерзал двух свиней и поросенка. Во время его второго визита никто из местных жителей и домашних животных не пострадал. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, голодный медведь может вновь вернуться — по этой причине представители МВД обратились в соответствующие инстанции, чтобы охотникам выдали лицензию для отстрела. Всего, по его данным, в Ивделе с начала нынешнего сезона на сегодня ликвидировали 13 медведей.