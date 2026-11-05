В Оренбурге вернули на маршрут востребованный автобус между ТК «Медовый» и драмтеатром
Первый автобус в центр города отъезжает от остановки в 05:50
С 26 октября в Оренбурге снова вышел на дорогу автобусный маршрут №82 Н, связывающий торговый комплекс «Медовый» и драматический театр. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Рейсы выполняются ежедневно. Первый автобус отправляется от обеих конечных остановок — ТК «Медовый» и «Драмтеатр» — в 06:20. От остановки «улица Новая» в сторону центра первый рейс уходит раньше — в 05:50.
От «Медового» автобусы отходят в 06:20, 06:40, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45 и 08:00, а далее — уже с увеличенным интервалом в 20 минут.