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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга

Бывшего главу Новокуйбышевска оштрафовали за срыв нацпроекта

Муниципалитет получил деньги на реконструкцию городской канализации, но не решил вопрос
Бывший глава Новокуйбышевска привлечен к административной ответственности за срыв показателей нацпроекта «Оздоровление Волги». Решение принято после прокурорской проверки, сообщает надзорное ведомство.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что ранее муниципалитет получил из областного бюджета субсидию на реконструкцию канализационных очистных сооружений, чтобы сократить объем стоков, попадающих в Волгу. Однако требуемые показатели достигнуты не были.
В отношении чиновника возбудили дело по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета порядка и условий предоставления межбюджетного трансферта). Штраф был наложен уже после отставки виновного.
С высокой вероятностью речь идет об Алексее Коробкове, возглавлявшем город с ноября 2024-го по октябрь 2025 года. Именно в этот период могли возникнуть проблемы с реализацией проекта.
Для решения вопроса прокурор Новокуйбышевска Артем Ярыгин вместе с действующей главой муниципалитета Викторией Катковой выехал на объект, где были выработаны механизмы ввода очистных сооружений в эксплуатацию. Реализация нацпроекта остается на контроле надзорного ведомства.
Георгий Портнов