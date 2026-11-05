Бывшего главу Новокуйбышевска оштрафовали за срыв нацпроекта
Муниципалитет получил деньги на реконструкцию городской канализации, но не решил вопрос
Бывший глава Новокуйбышевска привлечен к административной ответственности за срыв показателей нацпроекта «Оздоровление Волги». Решение принято после прокурорской проверки, сообщает надзорное ведомство.
Установлено, что ранее муниципалитет получил из областного бюджета субсидию на реконструкцию канализационных очистных сооружений, чтобы сократить объем стоков, попадающих в Волгу. Однако требуемые показатели достигнуты не были.
В отношении чиновника возбудили дело по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета порядка и условий предоставления межбюджетного трансферта). Штраф был наложен уже после отставки виновного.
С высокой вероятностью речь идет об Алексее Коробкове, возглавлявшем город с ноября 2024-го по октябрь 2025 года. Именно в этот период могли возникнуть проблемы с реализацией проекта.
Для решения вопроса прокурор Новокуйбышевска Артем Ярыгин вместе с действующей главой муниципалитета Викторией Катковой выехал на объект, где были выработаны механизмы ввода очистных сооружений в эксплуатацию. Реализация нацпроекта остается на контроле надзорного ведомства.