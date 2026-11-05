Во время матча бразильских команд судья показал рекордные 53 красные карточки

Все изменилось во втором тайме, когда игрок «Маморе» Дави, после того как его команда повела со счетом 3:1, сказал и показал нечто провокационное скамейке «Уберландии». Тренер вратарей последней Паулу Сержиу Диас Дос Сантос не проявил должной выдержки, выбежал на поле и вступил в драку с Дави. Дальше все было предсказуемо: игроки, обслуживающие, административные составы и даже пара членов правления обеих команд высыпали на поле. Они принялись гоняться друг за другом, пинать противников, в том числе ногами, часто — толпой на одного. В бой вступили даже представители медицинских бригад. На видеозаписи инцидента видно, как один из них бьет врагов носилками.