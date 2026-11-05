Во время матча бразильских команд судья показал рекордные 53 красные карточки
Бразильский футбол установил любопытный рекорд. В матче молодежного первенства штата Минас-Жерайс, в котором сошлись команды «Уберландия» и «Маморе», было продемонстрировано выдающееся достижение — судья показал сразу 53 красные карточки. У рефери не было иного выхода, учитывая, что команды устроили массовую драку. В бой вступили даже представители медицинских бригад команд.
Ничем не примечательный первый полуфинальный матч молодежного (до 20 лет) первенства бразильского штата Минас-Жерайс, в котором 1 ноября встречались команды «Уберландия» и «Маморе», завершился грандиозным скандалом, вышедшим на международный уровень. История могла бы остаться незамеченной, но о ней 4 ноября рассказало бразильское издание O Tempo. По его версии, матч между «Уберландией» и «Маморе» до поры шел в более или менее приемлемом ключе. Хотя игра была жесткой — судье пришлось удалить трех футболистов.
Все изменилось во втором тайме, когда игрок «Маморе» Дави, после того как его команда повела со счетом 3:1, сказал и показал нечто провокационное скамейке «Уберландии». Тренер вратарей последней Паулу Сержиу Диас Дос Сантос не проявил должной выдержки, выбежал на поле и вступил в драку с Дави. Дальше все было предсказуемо: игроки, обслуживающие, административные составы и даже пара членов правления обеих команд высыпали на поле. Они принялись гоняться друг за другом, пинать противников, в том числе ногами, часто — толпой на одного. В бой вступили даже представители медицинских бригад. На видеозаписи инцидента видно, как один из них бьет врагов носилками.