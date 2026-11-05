Банк ДОМ.РФ впервые в Петербурге выдал льготный кредит на восстановление ОКН
Банк ДОМ.РФ впервые в Петербурге предоставил льготный кредит на восстановление объекта культурного наследия. Средства получил проект реставрации исторического Мытного двора на Евгеньевской улице, 2. Памятник восстановят в рамках масштабного редевелопмента территории, где появится новый жилой квартал.
Как сообщает пресс-служба банка, инвестор проекта, компания «Формула Сити», получила первый транш кредита по ставке 9% годовых в рамках программы льготного кредитования объектов культурного наследия. Общий лимит банковского финансирования проекта составляет около 22 млрд рублей.
«Для банка это первый опыт льготного кредитования восстановления ОКН в Санкт-Петербурге. Мы намерены продолжать развивать наше сотрудничество с инвесторами, которые готовы сохранять исторические здания и интегрировать их в городскую жизнь», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев. По его словам, проект предусматривает не только сохранение исторической застройки, но и обновление расположенного рядом с кварталом «Евгеньевский» Овсянниковского сада.
Мытный двор станет частью квартала «Евгеньевский», который «Формула Сити» реализует на участке площадью около 3 га. Проект предусматривает строительство пяти жилых корпусов на 259 резиденций премиального класса общей площадью 27 тыс. кв м.
Как рассказал основатель компании «Формула Сити» Юрий Грудин, в историческом здании начиная со второго этажа разместятся жилые резиденции, а первый этаж займут коммерческие пространства, гостевые зоны и помещения для персонала.
Какая часть кредитного лимита будет направлена непосредственно на реставрацию Мытного двора, в банке не уточнили.
Первые постройки на территории Мытного двора появились в XVIII веке и использовались для сбора пошлин с приезжих купцов («мыта»). Из всего комплекса зданий до нашего времени частично сохранился только один корпус.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что инвесторы смогут оформить льготные кредиты под 6% на редевелопмент исторических зданий под гостиницы.