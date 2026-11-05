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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Банк ДОМ.РФ впервые в Петербурге выдал льготный кредит на восстановление ОКН

Банк ДОМ.РФ впервые в Петербурге предоставил льготный кредит на восстановление объекта культурного наследия. Средства получил проект реставрации исторического Мытного двора на Евгеньевской улице, 2. Памятник восстановят в рамках масштабного редевелопмента территории, где появится новый жилой квартал.
ДОМ.РФ выделил около 22 млрд рублей Петербургу на восстановление объекта культурного наследия

ДОМ.РФ выделил около 22 млрд рублей Петербургу на восстановление объекта культурного наследия

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба банка, инвестор проекта, компания «Формула Сити», получила первый транш кредита по ставке 9% годовых в рамках программы льготного кредитования объектов культурного наследия. Общий лимит банковского финансирования проекта составляет около 22 млрд рублей.
«Для банка это первый опыт льготного кредитования восстановления ОКН в Санкт-Петербурге. Мы намерены продолжать развивать наше сотрудничество с инвесторами, которые готовы сохранять исторические здания и интегрировать их в городскую жизнь», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев. По его словам, проект предусматривает не только сохранение исторической застройки, но и обновление расположенного рядом с кварталом «Евгеньевский» Овсянниковского сада.
Мытный двор станет частью квартала «Евгеньевский», который «Формула Сити» реализует на участке площадью около 3 га. Проект предусматривает строительство пяти жилых корпусов на 259 резиденций премиального класса общей площадью 27 тыс. кв м.
Как рассказал основатель компании «Формула Сити» Юрий Грудин, в историческом здании начиная со второго этажа разместятся жилые резиденции, а первый этаж займут коммерческие пространства, гостевые зоны и помещения для персонала.
Какая часть кредитного лимита будет направлена непосредственно на реставрацию Мытного двора, в банке не уточнили.
Первые постройки на территории Мытного двора появились в XVIII веке и использовались для сбора пошлин с приезжих купцов («мыта»). Из всего комплекса зданий до нашего времени частично сохранился только один корпус.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что инвесторы смогут оформить льготные кредиты под 6% на редевелопмент исторических зданий под гостиницы.
Мария Одностеблец