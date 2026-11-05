Банк ДОМ.РФ впервые в Петербурге выдал льготный кредит на восстановление ОКН

«Для банка это первый опыт льготного кредитования восстановления ОКН в Санкт-Петербурге. Мы намерены продолжать развивать наше сотрудничество с инвесторами, которые готовы сохранять исторические здания и интегрировать их в городскую жизнь», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев. По его словам, проект предусматривает не только сохранение исторической застройки, но и обновление расположенного рядом с кварталом «Евгеньевский» Овсянниковского сада.