«Замок» попал под отмену

Процесс 2021 года в Первомайском суде инициировал собственник объекта. Свои требования он основывал на том, что в 2010 году участки под «Замком» на Береговой были арендованы у города под строительство развлекательного центра, но новый генплан отнес эту территорию к зоне парков, что не позволяло достроить объект. В связи с этим ООО «Кубаньагроторг» потребовало расторгнуть договоры аренды, изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости и возместить понесенные от этого убытки.