«Замок» попал под отмену
В бюджет Краснодара вернулись 130 млн рублей за недострой на Береговой
Краснодару вернулись деньги, ранее уплаченные им за недострой на Береговой, известный как «Замок». Ранее стало известно, что решение 2021 года о его принудительной передаче в муниципальную собственность с возмещением его стоимости владельцу объекта ООО «Кубаньагроторг» по иску Генпрокуратуры пересмотрел крайсуд. Как выяснилось, «Замок» вообще нельзя было строить в этой территориальной зоне, соответственно, и возмещать стоимость незаконно построенного здания не полагается. Эксперты считают, что в скором времени следует ожидать иска о сносе объекта.
В бюджет Краснодара возврат денежных средств осуществлен, сообщил вице-мэр кубанской столицы Илья Павлов в своем ответе на запрос «Ъ-Кубань» о судьбе 130,6 млн руб., уплаченных за выкуп недостроя на ул. Береговой, более известного горожанам как «Замок».
Ранее стало известно, что Краснодарский краевой суд пересмотрел решение Первомайского суда Краснодара о принудительном оформлении недостроя в собственность муниципалитета с одновременным возмещением его стоимости. Записи в ЕГРП о правах бюджетного учреждения «Парки культуры и отдыха города Краснодара», которому администрация передала «Замок» в оперативное управление, суд предписал погасить, а о праве собственности ООО «Кубаньагроторг» — восстановить.
Процесс 2021 года в Первомайском суде инициировал собственник объекта. Свои требования он основывал на том, что в 2010 году участки под «Замком» на Береговой были арендованы у города под строительство развлекательного центра, но новый генплан отнес эту территорию к зоне парков, что не позволяло достроить объект. В связи с этим ООО «Кубаньагроторг» потребовало расторгнуть договоры аренды, изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости и возместить понесенные от этого убытки.
Тогда Первомайский суд (федеральный судья Кирилл Фойгель) со ссылкой на договоры аренды установил, что земельные участки под «Замком» и его хозблоком, переданные в аренду в 2010 году имели подходящие для заявленных целей виды разрешенного использования. Собственник возводил объекты на основании разрешения на строительство. Соответственно, требования ООО «Кубаньагроторг» суд счел обоснованными и их удовлетворил. Мэрия Краснодара, хотя в процессе и возражала против удовлетворения, однако обжаловать это решение не стала. Она заплатила компании 130,6 млн руб. и приняла «Замок» в муниципальную собственность.
Однако в марте этого года Генпрокуратура подала апелляционную жалобу на это решение, восстановив процессуальные сроки. Как выяснил крайсуд, данные земли изначально входили в зону парков. Формировать их и передавать в аренду под строительство развлекательного центра было нельзя. «Замок» изначально был возведен на землях общего пользования. Следовательно, и гарантии права собственности, являющиеся основанием для возмещения вреда от изъятия, в данном случае отсутствовали.
Кроме того, как установил крайсуд, изучивший техническое заключение краевого БТИ, объекты «Замка» имеют многочисленные дефекты и повреждения. Также были установлены нарушения требований пожарной безопасности. В итоге крайсуд пришел к выводу, что в целом эти недострои «создают угрозу жизни и здоровью граждан».
Все это стало основанием для отмены решения пятилетней давности и его поворота к обратному исполнению.
Помимо вопроса о фактическом возврате 130,6 млн руб. в бюджет, «Ъ-Кубань» спросил мэрию о последующих планируемых ею шагах в отношении этого объекта. Издание также поинтересовалось, кто из чиновников принимал решение о предоставлении участка на Береговой в аренду для строительства развлекательного центра и кто подписывал договор аренды. В мэрии в ответе на запрос сообщили, что «пользование земельным участком осуществлялось на основании договора аренды, заключенного между администрацией и лицом, соответствующим критериям, установленным земельным законодательством».
Также в мэрии отметили, что судебные разбирательства в отношении объектов на ул. Береговой, 146 в Краснодаре еще не завершены, а оценка выводам Краснодарского краевого суда будет дана вышестоящей инстанцией. Кассационное разбирательство данного дела инициировал Андрей Костюченко, являющийся единоличным учредителем ООО «Кубаньагроторг». Оно состоится в конце ноября. Само общество решение крайсуда не обжаловало.
Управляющий партнер краснодарского адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко, специализирующийся на вопросах защиты прав на недвижимость, пояснил изданию, что при оценке, которую дал этой истории крайсуд, «Замок» следует рассматривать как самострой, построенный на территории парковой зоны.
«Можно констатировать, что это решение логичное, закон восторжествовал. Что касается перспектив дела в кассации, то я бы не стал ждать его разворота с учетом того, что эту историю реанимировала Генпрокуратура. Считаю, что собственник объекта поступил очень дальновидно, когда не стал затягивать с возвратом денег муниципалитету. Рискну предположить, что в ближайшие месяцы мы уже увидим иск о сносе „Замка“. Даже если он не будет подан администрацией, его подаст прокуратура»,— заключил юрист.