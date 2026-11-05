Бывшего ботлера Coca-Cola в России просят передать во внешнее управление
Как стало известно «Ъ», алтайский производитель пива и безалкогольных напитков «Бочкари» просит президента Владимира Путина передать во внешнее управление бизнес «Мултон», который до 2022 года занимался розливом в России международных брендов Coca-Cola. Сейчас это по-прежнему один из крупнейших в стране производителей напитков, в портфеле которого такие бренды как «Добрый» и Rich. Стоимость бизнеса «Мултон» может достигать 245 млрд руб.
В 2022 году Coca-Cola приостановила розлив России продукции своих глобальных брендов. С этого момента бизнес «Мултона» концентрируется на локальных марках – «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn, BonAqua и проч. Согласно СПАРК, выручка ООО «Мултон партнерс» в 2025 году составила 77,32 млрд руб., увеличившись год к году на 4,2%. Чистая прибыль за тот же период выросла в 2,2 раза, до 10,25 млрд руб. Данные АО «Мултон» после 2023 года не раскрывались. Тогда его выручка составила 46,66 млрд руб., чистая прибыль – 6,25 млрд руб.
Гендиректор «Infoline—аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что «Мултон» сейчас наиболее крупный производитель в России безалкогольных напитков. Общую стоимость компании он оценивает не менее, чем в 245 млрд руб. Из них 150 млрд руб. – цена бизнеса, а 95 млрд руб. – денежные средства на счетах. Эта оценка базируется на выручке Coca-Cola HBC от работы российского подразделения. В прошлом году она составила €1,61 млрд или 152,8 млрд без НДС по среднему курсу ЦБ.