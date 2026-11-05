Бывшего ботлера Coca-Cola в России просят передать во внешнее управление

В 2022 году Coca-Cola приостановила розлив России продукции своих глобальных брендов. С этого момента бизнес «Мултона» концентрируется на локальных марках – «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn, BonAqua и проч. Согласно СПАРК, выручка ООО «Мултон партнерс» в 2025 году составила 77,32 млрд руб., увеличившись год к году на 4,2%. Чистая прибыль за тот же период выросла в 2,2 раза, до 10,25 млрд руб. Данные АО «Мултон» после 2023 года не раскрывались. Тогда его выручка составила 46,66 млрд руб., чистая прибыль – 6,25 млрд руб.